Baggerdiebstahl weiterhin ungeklärt

Gondershausen bis Koblenz (ots) – Nach wie vor fahndet die PI Boppard nach einem Mobilbagger, welcher in der Nacht vom Fr., 11.12. auf Sa., 12.12.2020 in der Ortslage von Gondershausen entwendet wurde. Das Fahrzeug ist auffallend rot lackiert und wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand mit eigenem Antrieb vom Tatort entfernt. Nach dem ersten Presseaufruf gab es mehrere Hinweise aus der Bevölkerung, sodass die Polizei aufgrund der unabhängigen Zeugenangaben davon ausgehen muss, dass der Bagger in der Tatnacht vom Tatort Gondershausen über Emmelshausen, die B327 in Richtung Fleckertshöhe, Waldesch und Remstecken gefahren wurde. Kurz vor Koblenz verliert sich die Spur des Baggers. Die Polizei bittet daher erneut um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat das Fahrzeug in der Tatnacht (vermutlich fahrend) in / um Koblenz beobachtet und hat diese Beobachtung noch nicht mitgeteilt? Wer kann Hinweise auf einen möglichen Abstellort geben? Gibt es Hinweise zum Fahrer? Zur besseren Identifizierung des Baggers steht der Polizei nun auch ein Bild des Fahrzeugs zur Verfügung. Sachdienliche Hinweise werden an die PI Boppard unter der 06742/8090 oder piboppard@polizei.rlp.de erbeten.



