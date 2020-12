Simmern/Hunsrück

Augenzeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Montag, 21.12.2020 kam es im Zeitraum von 15.30 bis 20.15 Uhr in der Mühlengasse in Simmern/Hunsrück zu einer Beschädigung an einem dort parkenden weißen BMW mit SIM-Kennzeichen.