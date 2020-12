Vollbrand einer Scheune

Aktuell befinden sich die Feuerwehr Sinzig, der Rettungsdienst sowie die Polizei Remagen bei einem Scheunenbrand in der St. Georg-Straße in Sinzig-Löhndorf. Die Scheune steht im Vollbrand. Näheres zur Sache ist derzeit noch nicht bekannt.

Sinzig (ots). Aktuell befinden sich die Feuerwehr Sinzig, der Rettungsdienst sowie die Polizei Remagen bei einem Scheunenbrand in der St.-Georg-Straße in Sinzig-Löhndorf. Die Scheune steht im Vollbrand. Näheres zur Sache ist derzeit noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642-9382-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell