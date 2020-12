Bremm

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Führerschein weg

Am Montag, 21.12.2020, gegen 19:15 Uhr, befuhr ein 27 Jahre alter Fahrzeugführer die L 106 aus Richtung Beuren in Richtung Bremm, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und die Fahrt im Graben endete.