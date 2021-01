Cochem

Vandalismus in der Ravenestraße

In der Zeit vom 13.01.2021, 17.40 Uhr bis zum 14.01.2021, 09.00 Uhr, wurden in der Ravenestraße in Cochem an einem Wohn-/Bürohaus eine Fensterscheibe beschädigt und ein Mülleimer aus der Verankerung geholt und auf den Boden geworfen.