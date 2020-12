PI Adenau

Unfallflucht in Hohenleimbach

Am Sonntagabend, den 27.12.2020, zw. 21-22 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Hohenleimbach, Höhe Dorfstraße 25, einen am Straßenrand geparkten roten VW Polo an dessen hinterer Stoßstange.