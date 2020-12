Täter nach Verkehrsunfallflucht angehalten – Fahren unter Drogeneinfluss und Mitführen einer verbotenen CO2-Waffe

Mendig. Mayen (ots). Am 29.12.20, kam es gegen 10:56 h zu einer Verkehrsunfallflucht in der Pellenzstraße in Mendig.

Ein Audi A 4 (Mietfahrzeug) beschädigte bei einem Wendemanöver eine Hausmauer und flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen konnten das Kennzeichen des Pkw bei der Flucht ablesen. Hinweise zum Aufenthalt des Fahrzeugmieters konnten zunächst nicht erlangt werden. Als der Polizeibeamte, der den Verkehrsunfall am Vormittag aufgenommen hatte nach Feierabend gegen 14:50 h nach Hause fuhr, stellte er den Pkw samt Fahrer in der Joignystraße in Mayen fest. Ein hinzugerufener Streifenwagen kontrollierte den Fahrzeugführer. Hierbei handelte es sich um einen 22-jährigen Mann aus Bochum. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Ein Drogenvortest bestätigte den Konsum von Cannabis und Kokain. Bei der Durchsuchung des Pkw, fanden die Polizeibeamten eine verbotene CO2-Waffe. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet.



