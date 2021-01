Polizei und Ordnungsbehörden setzen Kontrollen in den Wintersportgebieten fort

Adenau, Hohe Acht, Arft (ots) – Die Polizei Adenau wird auch wieder am kommenden Wochenende gemeinsam mit der Kreisverwaltung und den Ordnungsämtern in der Region um den Nürburgring präsent sein und Kontrollmaßnahmen durchführen.

Hierzu wird die Polizei Adenau durch Zusatzkräfte der Bereitschaftspolizei verstärkt werden. Ziel ist es mit der polizeilichen bzw. ordnungsbehördlichen Präsenz die aktuellen Abstands-/Hygienevorschriften sowie Kontaktbeschränkungen zu überwachen und bei festgestellten Verstößen diese konsequent zu verfolgen. Weiterhin werden auch Parkverstöße und wildes Parken auf Wiesen und in Wäldern in den Blick genommen. Wir bitten die Gäste uns gerne wieder zu besuchen, wenn die Zeiten besser sind. Wir danken Ihnen.



