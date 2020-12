Polch – versuchte Einbrüche

In der Nacht zum 1. Weihnachtstag kam es zu zwei versuchten Einbrüchen in Polch.

Gegen 05:30 Uhr wurde sowohl ein Fahrzeug als auch die Eingangstür einer Firmenhalle in der August-Horch-Straße beschädigt.



Gegen 09:00 Uhr meldete ein Zeuge zudem die beschädigte Eingangstür einer Einkaufsfiliale-Filiale im Industriegebiet „Vor Geisenach“.



Ein weiteres Eindringen in die Objekte gelang nicht.



Zeugen, die Hinweise zu den genannten Vorfällen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen (Tel. 02651-8010) zu melden.



