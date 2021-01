illegale Müllablagerung

Bislang Unbekannte lagerten zum Sa. 09.01.2021, mehrere Kubikmeter Sperrmüll auf einem Wiesengelände unmittelbar an der L73 bei Fuchshofen ab. Nach den vorgefundenen Spuren zu urteilen, wurde dabei das genutzte Transportfahrzeug von der L73 rückwärts in einen Wirtschaftsweg gefahren und von dort der Müll auf der Wiese abgekippt.

Fuchshofen/Wershofen (ots) – Bislang Unbekannte lagerten zum Sa., 09.01.2021, mehrere Kubikmeter Sperrmüll auf einem Wiesengelände unmittelbar an der L73 bei Fuchshofen ab. Nach den vorgefundenen Spuren zu urteilen, wurde dabei das genutzte Transportfahrzeug von der L73 rückwärts in einen Wirtschaftsweg gefahren und von dort der Müll auf der Wiese abgekippt.



Neben altem Mobiliar wurden u.a. eine Kühltruhe, ein Terrarium sowie Kinderspielsachen entsorgt.



Wer Hinweise auf den Verursacher oder das genutzte Transportfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Adenau unter 02691/925-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691-925-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell