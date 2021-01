Geschwindigkeitskontrolle

Mayen, B 262 (ots). Am 10.01.2021 führte die Verkehrsdirektion Koblenz in der Zeit vom 09:00 h – 14:00 h, im Auftrag die Polizeiinspektion Mayen auf dem Zubringer der B 262 in Richtung A 48 eine Radarkontrolle durch.