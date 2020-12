Gefährliche Überholmanöver auf der B 257

So sollen innerhalb der Ortslagen Ahrbrück und Niederadenau sehr hohe Geschwindigkeiten, insbesondere beim Überholen anderer Verkehrsteilnehmer, erzielt worden sein. Bei den Fahrzeugen soll es sich um hochmotorisierte PKW handeln. Nach Angaben der Mitteiler sollen sich die vier Fahrzeugführer in einem Pulk befunden haben. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen mit der Inspektion in Adenau, 02691-9250,in Verbindung setzen.



