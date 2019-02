„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Dieser Spruch ist so banal wie zutreffend. Andreas Schmidt aus Dernbach und Matthias Bode aus Oberdreis wollen als „Team Dernbach 1.0“ ab Mitte März etwas Gutes tun und dabei auch noch Spaß haben. Wobei der Spaß unter Umständen auch mal in Strapazen ausarten könnte. Am Ende des Weges steht das Ziel in Banjul, der Hauptstadt Gambias in Afrika, mehr als 7000 Kilometer von der Westerwälder Heimat der beiden „Piloten auf vier Rädern in Sachen Hilfe für Afrika“ entfernt.

Doch der Reihe nach. „Dresden-Dakar-Banjul-Challenge“ ist der Name einer Rallye, die von Dresden nach Banjul, der Hauptstadt Gambias, führt. Die Teilnehmer legen mehr als 7200 Kilometer quer durch sieben Länder ...

Lesezeit für diesen Artikel (452 Wörter): 1 Minute, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.