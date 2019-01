Ein 44 Jahre alter Mann aus Sri Lanka muss, falls das Urteil jetzt so Rechtskraft erlangen sollte, für 35 Monate hinter Gitter. Ein Gericht in Westerburg hatte ihn zum wiederholten Male wegen Körperverletzung verurteilt. Nach Überzeugung des Richters hatte der 44-Jährige am 13. Januar vergangenen Jahres am Rande einer Beerdigungsfeier in einem Dorfgemeinschaftshaus im Oberwesterwald einen Landsmann mit Schlägen und Tritten traktiert. Der Tamile stand unter zweifach laufender Bewährung. Zu Haftstrafen von sieben und zehn Monaten gesellte sich jetzt eine weitere Freiheitsstrafe von 18 Monaten. „Ein Jahr und sechs Monate sind tat- und schuldangemessen, solch ein Verhalten, wie es der Angeklagte an den Tag gelegt hat, wird und kann hier nicht toleriert werden“, machte Richter Thomas Weimer mehr als deutlich,

Es war das dritte Urteil gegen den Mann aus Sri Lanka in Folge. Im März 2015 verhängte Richter Hans Helmut Strüder eine 10-monatige Freiheitsstrafe gegen den Mann, die zur Bewährung ...

Lesezeit für diesen Artikel (429 Wörter): 1 Minute, 51 Sekunden

