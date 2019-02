In den kommenden Jahren rechnet man im Westerwaldkreis weiter mit steigenden Einschulungszahlen. Das machte Landrat Achim Schwickert vor dem Schulträger- und Schulausschuss deutlich. Mit Ausnahme des Schuljahres 2016/2017 verzeichnete der Kreis in der Vergangenheit einen deutlichen Trend sinkender Einschulungszahlen. Auch den demografischen Berechnungen der vergangenen Jahre zufolge war weiterhin ein Rückgang der Zahl der einzuschulenden Kinder zu erwarten. Den aktuellen Daten zufolge werden für die kommenden Jahre jedoch leicht ansteigende Einschulungszahlen prognostiziert. Erst vom Jahr 2023 an wird es voraussichtlich wieder weniger i-Dötzchen geben.

„Zurückzuführen ist diese unvorhergesehene Entwicklung der Einschulungszahlen auf die relativ hohe Geburtenrate und die verstärkte Zuwanderung in den vergangenen Jahren“, so Schwickert. Obwohl im Vergleich zum Vorschuljahr (2017/2018) aktuell 16 ...

Lesezeit für diesen Artikel (389 Wörter): 1 Minute, 41 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.