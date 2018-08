Der Standort der Firma Emde Industrietechnik in Nentershausen ist laut IG Metall Koblenz an einen Investor verkauft. Jochen Sedlitz von der Kanzlei Menold Bezler bestätigte diesen Vorgang unter dem Vorbehalt, dass noch Feinheiten geklärt werden müssten. Er sei jedoch zuversichtlich. Die Firma Emde war ursprünglich an fünf Standorten in Deutschland vertreten, davon sind bereits die drei Standorte Wurzen in Sachsen, Oberbachheim sowie Nassau im Rhein-Lahn-Kreis an zwei Investoren verkauft worden, weil die Firma Insolvenz anmelden musste. Von dem Verkauf der Werke in Nentershausen und Nassau sind circa 35 Mitarbeiter direkt betroffen, bedauert Ali Yener, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Koblenz, die bevorstehenden Vertragsauflösungen. Ihnen soll über eine Transfergesellschaft der Weg in ein neues Arbeitsverhältnis geebnet werden.

Von den 100 Mitarbeitern in Nentershausen sind 20 betroffen, von den 150 Mitarbeitern im Rhein-Lahn-Kreis 15 Menschen, die ohne die Transfergesellschaft bald arbeitslos würden. Aber die IG Metall sei in ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.