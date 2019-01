Berty Simon ist bitter enttäuscht: Traurig blickt der Vorsitzende des SV Welschneudorf auf den Rasensportplatz, den Unbekannte in der Silvesternacht mutwillig zerstört haben. Autoreifen haben auf dem Grün so tiefe Spuren hinterlassen, dass der Platz zumindest bis zum Sommer nicht bespielt werden kann. Bereits vor zwei Jahren sind Vandalen in ähnlicher Weise über den Sportplatz gefahren. Zusammen mit der Gemeinde sanierte der Sportverein den Platz anschließend aufwendig, sodass einige Bezirksligaspiele der SG Elbert dort stattfinden konnten. Nun muss das Grün erneut von der Gemeinde und den Ehrenämtlern instand gesetzt werden.

Es war am Neujahrstag, als Berty Simon von einem Bekannten angerufen wurde, der gerade die Nassauer Straße befahren hatte. Von der Anhöhe haben die Autofahrer einen guten Überblick auf das ...

