Wegen Krätzefall an Montabaurer Schule: Arzt warnt vor Ansteckungsrisiko

Nach dem Auftreten der Krätze an der Joseph-Kehrein-Grundschule in Montabaur warnt ein Westerwälder Hautarzt davor, das Ansteckungsrisiko zu unterschätzen.

Mit einem Merkblatt klärt das Gesundheitsamt der Montabaurer Kreisverwaltung über die Krätze auf. Es wurde auch als Information an die Eltern der Kinder verteilt, die die Joseph-Kehrein-Schule besuchen.

Foto: Markus Eschenauer

Wie Dr. Joachim Löchner aus Wirges im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet, reicht manchmal schon der Kontakt mit einer Türklinke oder einer Toilettenspülung aus, die zuvor ein Krätzepatient berührt hat, um sich selbst mit dem Erreger zu infizieren. Maßgeblich sei, wie lange und wie stark der Betroffene bereits erkrankt ist. Wenn die Krätze lange nicht behandelt wird, vermehren sich die Milben auf dem Körper des Infizierten, indem sie Eier in der Haut platzieren. Irgendwann ist die Anzahl der Milben so hoch, dass die Parasiten die Haut des Erkrankten verlassen, um in Kontakt mit einem neuen Wirt zu kommen. Ab diesem Zeitpunkt steige das Ansteckungsrisiko deutlich an, so der Facharzt.

Trotz der unangenehmen Folgen der Hautkrankheit bestehe allerdings kein Grund zur Panik, beruhigt Löchner. Die Krätze lasse sich relativ einfach und schnell behandeln und heilen, erklärt der Mediziner. Wichtig sei allerdings, dass die Patienten überhaupt einen Arzt aufsuchen – denn von selbst verschwindet die Erkrankung nicht. Unbehandelt wird der Juckreiz mit der Zeit immer schlimmer und das Ansteckungsrisiko steigt, sagt Löchner. Werden jedoch die richtige Salbe und die richtigen Medikamente angewendet, besteht schon einen Tag nach Beginn der Behandlung kein Ansteckungsrisiko mehr, ergänzt der Experte.

Dr. Joachim Löchner Foto: privat

In der Praxis des Hautarztes sind in den vergangenen Monaten immer wieder Patienten mit Krätzesymptomen vorstellig geworden. Die Krankheit sei insgesamt auf dem Vormarsch. „Das Kind in Montabaur ist kein Einzelfall“, berichtet Löchner. Die Krätze betrifft nach seiner Einschätzung alle Bevölkerungsgruppen und ist keine Frage der gesellschaftlichen Schicht. Besonders hoch ist das Ansteckungsrisiko innerhalb der Familien, zumal die Übertragung bereits möglich ist, bevor die ersten Symptome auftreten. „Es ist wichtig, dass man sich sorgfältig darüber informiert“, sagt Löchner. Wenn es in der Familie schon einen Fall gibt, sollte besonders auf die Hygiene der Kleidung und berührter Möbelstücke geachtet werden. Es sei aber nicht nötig, Kleidungsstücke in den Müll zu werfen, beruhigt Löchner. Gründliches Waschen reiche aus.

Damit sich die Krankheit im Westerwald nicht weiter ausbreitet, kommt es vor allem auf eine schnelle Behandlung der Betroffenen an. Die langen Wartezeiten bei Fachärzten seien in diesem Zusammenhang sicherlich ein Problem, meint Löchner. Die Patienten können sich nach seiner Einschätzung aber auch bei ihren Hausärzten in Behandlung begeben. Eine Krätze müsse nicht zwangsläufig von einem Facharzt behandelt werden. Wichtiger sei, dass schnell gehandelt wird. Löchner bietet in diesem Fall auch der Montabaurer Grundschule seine Hilfe an. Sofern es dort weitere Verdachtsfälle gebe, könne er gerne einmal in der Schule vorbeischauen, um mehrere Kinder zeitnah zu untersuchen. Wichtig sei aber, dass bei einem solchen Termin die Erziehungsberechtigten dabei sind, ergänzt er.

Von unserem Redakteur Thorsten Ferdinand