Ein lauter Schlag. Es habe sich angehört wie eine Explosion, berichten Zeugen. Fahrzeugteile fliegen durch die Luft. Blech wird zertrümmert. Es ist ein spektakulärer Unfall, der sich am frühen Donnerstagnachmittag in Wallmerod ereignet hat – vor allem deshalb, weil der Verursacher abgehauen ist.

Die Spuren des spektakulären Unfalls in Wallmerod sind auch am Tag danach noch deutlich zu sehen. Nicht nur das Geländer wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Markus Eschenauer 15.30 Uhr: ...