Wie die Polizei Hachenburg mitteilt, brennt zur Stunde eine Scheune im Ringweg in Wahlrod (Westerwaldkreis). Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Hachenburg versuchen die Flammen in den Griff zu bekommen.

Der Integrierten Leitstelle in Montabaur wurde am Donnerstagabend um 20.37 Uhr ein brennender Traktor in einer Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebes in Wahlrod gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte aus der Verbandsgemeinde ...