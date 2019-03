Sturm Eberhard ließ am Sonntagnachmittag auch im Westerwaldkreis Feuerwehren, Straßenmeistereien und Polizei nicht zur Ruhe kommen. Nachdem der Sturm ab 14.30 Uhr Geschwindigkeit aufnahm, hatten die Einsatzkräfte gegen 16 Uhr bereits in allen zehn Verbandsgemeinden damit zu kämpfen, Bäume von den Straßen zu räumen. Bis zum frühen Abend waren glücklicherweise keine Menschen zu Schaden gekommen, lediglich zwei Autos waren von Bäumen und Ästen getroffen worden.

Erste Sturmböen fegten am frühen Nachmittag über den Westerwald und ließen in Welschneudorf und Kemmenau Bäume auf die Straße krachen. In Arzbach wurde um 15.15 Uhr eine Windstärke von 118 km/h ...