Über ein besonderes Weihnachtsgeschenk freuten sich die Mitglieder der Alters- und Ehrenkameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr Westerburg. Sie konnten dieser Tage ein neues Geschirrmobil in Empfang nehmen. Die Sparkassenstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Westerwald stiftete dieses mit der Sparkasse Westerwald-Sieg dem Westerwaldkreis. Das Mobil im Wert von rund 34 000 Euro wurde nun offiziell von Landrat Achim Schwickert sowie dem Vorstand der Stiftung und der Sparkasse Westerwald-Sieg in der Feuerwache Westerburg an die Verbandsgemeinde Westerburg übergeben.

Seit mehr als 20 Jahren kümmern sich die Alterskameraden der Freiwilligen Feuerwehr Westerburg um die Vermietung und Pflege des Geschirrmobils, das an Firmen, Vereine und Privatpersonen für Feierlichkeiten jeglicher Art ...

Lesezeit für diesen Artikel (308 Wörter): 1 Minute, 20 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.