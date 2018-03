Am Rand des Gewerbegebietes in Hartenfels leisten Bauarbeiter momentan ganze Arbeit: Das Grundstück in der Straße Am Oberacker ist umgegraben, der Grundriss eines Gebäudes lässt sich schon erahnen. Bald entsteht dort eine große Reitanlage mit Pferdeboxen, einem Offenstall – und sogar einem Laufband für Pferde. Der Fachhandel für Stallzubehör Okbani-Machts (OM) aus Elbingen hat sich einiges vorgenommen. Denn bald möchten Dalila Okbani und Karsten Machts ihre Firma in Hartenfels ansiedeln und ihr Angebot im Rahmen eines Showparks präsentieren. Doch es geht nicht nur um den Verkauf. Pferdefans haben dort bald die Möglichkeit, Reitstunden bei einem Profitrainer zu nehmen.

Auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstück am Rand der Ortsgemeinde Hartenfels wird eine Reithalle mit einer Länge von 51 Metern und einer Breite von 22 Metern entstehen. Dazu kommt ein ...

Lesezeit für diesen Artikel (471 Wörter): 2 Minuten, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.