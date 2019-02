Während Schulkinder und Lehrer in den Winterferien weilen, haben unbekannte Täter auf dem Schulhof in Niederelbert gewütet. Nach Angaben der VG-Verwaltung in Montabaur beschmierten sie am Montagnachmittag mehrere Wände mit obszönen Schimpfworten und Symbolen. Zudem wurde ein Loch in eine große Scheibe geschlagen. Das Sicherheitsglas ging aber glücklicherweise nicht zu Bruch, sodass die Täter nicht ins Schulgebäude eindringen konnten. Darüber hinaus wurde offenbar der Blitzableiter auf dem Dach beschädigt. Die Verbandsgemeinde Montabaur als Schulträger schätzt den entstandenen Schaden auf 5000 Euro und hat Anzeige bei der Polizei in Montabaur erstattet.

Viel ist über die Täter noch nicht bekannt. Passanten haben aber zumindest beobachtet, dass am Montagnachmittag zwei Jungen auf dem Dach der Grundschule saßen. Dabei muss es sich zwar nicht ...

Lesezeit für diesen Artikel (337 Wörter): 1 Minute, 27 Sekunden

