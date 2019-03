Das Präventionsbüro Ronja ist das einzige dieser Art in Rheinland-Pfalz und leistet eine umfangreiche Arbeit. Im Herbst 2018 wandte sich der Verein Frauen gegen Gewalt in Westerburg, der dieses Projekt 1998 initiierte, an den Präsidenten des rheinland-pfälzischen Landtages, Hendrik Hering, weil es an finanzieller Unterstützung fehlte. Nun konnte Hering die Nachricht überbringen, dass das Präventionsbüro vom Land in diesem und im kommenden Jahr zusätzlich jeweils mit 10.000 Euro unterstützt wird. „Man muss keinem erklären, wie wichtig diese Einrichtung ist“, betonte Hering. Deshalb habe das Land auch geholfen, das Haus in der Neustraße zu erwerben, das im Sommer 2001 offiziell eröffnet werden konnte. Die zugesagte Finanzspritze hilft, die Präventionsarbeit auf eine sichere Grundlage zu stellen. Wie Claudia Wienand (Diplom-Sozialpädagogin und Psychosoziale Prozessbegleiterin) erklärte, seien in diesem Projekt beispielsweise die Fahrtkosten höher, als wenn Ratsuchende in den Beginenhof kommen. Denn die Diplom-Sozialpädagogin geht in Schulen und Kindergärten, leistet Präventionsarbeit an Einrichtungen bis hin nach Wiesbaden. Für die von Ronja angebotenen Wendo-Kurse, bei denen Mädchen und Frauen in Selbstsicherheit und Selbstverteidigung geschult werden, laufen Raummieten (für die genutzten Sporthallen) auf, und außerdem arbeitet Ronja auch mit zahlreichen Infomaterialien.

Hinzu kommt, so fügte Hering an, dass der Beginenhof der einzige Notruf im Land sei, der ein Problem mit der Regelfinanzierung habe. Denn es gibt keine verlässlichen kommunalen Zuschüsse. Ursprünglich ...

Lesezeit für diesen Artikel (413 Wörter): 1 Minute, 47 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.