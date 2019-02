Parkplätze und Erschließung sind gesichert

Das Hachenburger Parkhotel entsteht in einer exponierten Lage: Im oberen Bereich schließen sich der Burggarten und dahinter die historische Innenstadt an, der untere Bereich gibt einen großartigen Fernblick frei. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Diskussionen um die verkehrliche Erschließung des Gebäudes. Diese ist inzwischen geklärt: Gäste, die per Pkw anreisen, tun dies über den großen Parkplatz unterhalb des Burggartens (am Alexanderring). Von dort wird eine Zufahrt direkt vor den Haupteingang des Hotels führen, wo durch einen Kreisel die Möglichkeit zum Wenden besteht.

Das Hotelpersonal, Reisebusse sowie Fahrzeuge zur Ver- und Entsorgung steuern das Objekt von der Burgbitz aus an. So ergibt sich beispielsweise ein unmittelbarer Anschluss zur unteren Ebene, von wo aus ...

Lesezeit für diesen Artikel (349 Wörter): 1 Minute, 31 Sekunden

