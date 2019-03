Immer wieder werden auf Autobahnrastplätzen Lastwagen aufgeschlitzt und Waren gestohlen. Alleine sieben Vorfälle dieser Art zählte die Polizei in diesem Jahr im Westerwald. In drei Fällen konnten die Täter die Waren erbeuten, viermal blieb es beim Versuch. Nach Einschätzung der Montabaurer Autobahnpolizei handelt es sich bei den Planenschlitzern um organisierte Banden: „Die Taten sind sehr gut geplant, und der logistische Aufwand ist so hoch“, erklärt Jörg Klein von der Autobahnpolizei Montabaur. „Das können keine Einzeltäter sein.“

Der jüngste Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 6. März auf dem Rastplatz Sessenhausen an der A 3 (unsere Zeitung berichtete). Bislang unbekannte Täter hatten es dort auf einen Sattelzug ...

Lesezeit für diesen Artikel (356 Wörter): 1 Minute, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.