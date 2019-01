Es klingt nach einem perfekten Plan für Jung und Alt, das Vier-Säulen-Konzept für das Quartier Süd in Montabaur. Dort eröffnete jetzt die Katharina Kasper ViaSalus GmbH ein Quartiershaus sowie eine Tagespflegeeinrichtung, in dem sechs Seniorenwohnungen, zwei Senioren-Wohngemeinschaften mit jeweils zwölf Plätzen, ein kleines Zentrum für die Tagespflege von zwölf Senioren sowie ein Quartierstreffpunkt untergebracht sind. Ein Platz, an dem auch im Alter eine sorgende Hand greifbar nahe ist, wie es Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland formulierte. Das Besondere an dem Projekt ist der Quartierstreffpunkt, zu dem Jung und Alt auch aus der Umgebung eingeladen sind, um gemeinsam zu basteln, Hausaufgaben zu machen oder um einfach zu feiern. Rund sieben Millionen Euro hat die Firma Lenz & Saas Immobilienanlagen GmbH aus Koblenz investiert.

„Menschliche Begegnungen sind existenziell“, sagte Pfarrer Heinz-Walter Barthenheier während eines kleinen Einweihungsgottesdienstes inmitten des zukünftigen Treffpunktes. Auf das an Ort und Stelle gute Begegnungen auch für Menschen aus der Umgebung ...

Lesezeit für diesen Artikel (428 Wörter): 1 Minute, 51 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.