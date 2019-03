In der Verbandsgemeinde Wallmerod soll die Mobilität verbessert werden. Diesen Grundsatzbeschluss fasste der Verbandsgemeinderat im September 2018 und hält in diesem Haushaltsjahr 10.000 Euro dafür bereit. Jetzt gibt es ein neues Konzept unter dem Motto „Leben im Dorf – Mobil Mittendrin“, das VG-Bürgermeister Klaus Lütkefedder dem Bürgerausschuss für Dorfentwicklung vorstellte. Einstimmig hat der Ausschuss den Modellversuch „Leben-im-Dorf-Mobil“ sowie die weiteren konzeptionellen Überlegungen begrüßt und dem Verbandsgemeinderat zur Annahme empfohlen. Dieser tagt am Donnerstag, 28. März.

Ziel ist erstens, die vorhandenen ÖPNV-Angebote (für Orte außerhalb der Verbandsgemeinde) mit Zubringerfahrten stärker zu nutzen. Es soll also leichter werden, beispielsweise den Zug von Steinefrenz aus nach Limburg nehmen ...

Lesezeit für diesen Artikel (473 Wörter): 2 Minuten, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.