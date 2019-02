Für sie sind Hunde vielleicht nicht die besseren Menschen, in jedem Fall sind sie aber die besten Freunde. Und für diese setzt sich die Westerwälder Hobbyautorin Jessica Rösler aus Dernbach mit ganzem Herzen ein. Die Verwaltungsfachangestellte, die aus Vallendar stammt und dort im Rathaus arbeitet, lebt heute mit ihrem Lebensgefährten und Hund Anubis in der Ritzmühle in Dernbach. Die 33-jährige Autorin hat jetzt zwei Kurzgeschichten über Hunde in dem von Burkhard Thom herausgegebenen Sammelband „Mein Hund hört aufs Wort. Nur den Zeitpunkt bestimmt er selbst“ veröffentlicht – und das für den guten Zweck. Denn der Erlös aus dem Verkauf des Sammelbandes kommt dem Bergheimer Verein „Tiertafel RheinErft“ zugute.

Die Hunde-Geschichten der jungen Autorin sind nachdenkliche Geschichten. Geschichten, die dazu aufrufen, die Tiere so zu akzeptieren, wie sie sind, mit ihren Instinkten, Eigenschaften und Bedürfnissen. Geschichten, die an Hundehalter ...

Lesezeit für diesen Artikel (653 Wörter): 2 Minuten, 50 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.