Sollte das Urteil rechtskräftig werden, wird damit sicherlich ein juristischer Schlussstrich unter die Vorfälle in einem Renneroder Miethaus gezogen werden können, die sich im Mai vergangenen Jahres ereigneten. Wegen tätlicher Auseinandersetzungen musste die Polizei Westerburg alleine am 2. Mai 2018 sechs Mal in den Hohen Westerwald ausrücken. Ein Gericht in Westerburg sprach gestern einen 62-jährigen Syrer und dessen 30 Jahre alten Sohn für schuldig, einen heute 37 Jahre alter syrischen Mitmieter, der sich derzeit in einem Drogenentzug befindet und der seine Nachbarn über einen längeren Zeitraum übelst drangsaliert hatte, mit einem Wagenheber und einer Holzlatte erheblich verletzt zu haben.

Richter Thomas Weimer verhängte Freiheitsstrafen von sieben und zehn Monaten gegen die Angeklagten. Ferner müssen beide je 100 Sozialstunden leisten. Die Bewährungszeit beträgt in beiden Verurteilungen zwei Jahre. In einem ...

