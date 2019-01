Nach gescheitertem Tankstellen-Überfall: Polizei sucht mit Fotos nach Räuber

Ein maskierter Mann versucht, eine Tankstelle auszurauben. Was er sicherlich nicht erwartet: Ein Kassierer greift zu einem Barhocker und schlägt den Räuber in die Flucht. Monate nach dem Vorfall ist der Täter immer noch nicht ermittelt.

Am Dienstag, 5. Dezember, überfiel der Mann die Tankstelle in Nistertal. Doch sein Plan ging nicht auf. Ein Kassierer schlug ihn mit einem Barhocker in die Flucht. Foto: Polizei

Die Kriminalpolizei Montabaur bittet deshalb nun um Mithilfe aus der Bevöllkerung und veröffentlicht zwei Bilder einer Überwachungskamera, die den 1,65 Meter großen und kräftigen Mann in der Tankstelle zeigen. Wer die Person auf den Fotos erkennt oder sonstige Hinweise zur Person geben kann, soll sich bei der Polizei in Montabaur unter der Telefonnummer 02602/922 60 melden.

Der Täter soll circa 1,65 Meter groß sein. Foto: Polizei

Die Tat liegt bereits einige Zeit zurück. Am Abend des 5. Dezember 2017, kurz vor Landenschluss gegen 20.50 Uhr, betrat der Mann die Tankstelle in der Brückenstraße 17 in Nistertal. Der Räuber zückte ein Messer und forderte die beiden Kassierer auf, die Tageseinnahmen herauszugeben. Statt der Anweisung zu folgen, griff einer der Kassierer zu einem Barhocker und schlug den Angreifer in die Flucht. Der floh anschließend ohne Beute zu Fuß.

