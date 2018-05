Unter einem Pseudonym lebte die gebürtige Serbin Magdolna K. unbehelligt 20 Jahre lang in einer Stadt im Westerwaldkreis. Sie trug angeblich einen Doktortitel, ja sogar einen Professorentitel und gab sich in der Öffentlichkeit und in der Münchener High Society als Leibärztin von Papst Franziskus und des emeritierten Papstes Benedikt XVI. aus, obwohl sie nur ein abgebrochenes Medizinstudium vorweisen konnte. Ihrem Umfeld tischte die Münchenerin, die mit einem heimischen Industriellen liiert war und wochenweise im Westerwald lebte, seit Jahren faustdicke Lügen auf. Doch nun ist die Seifenblase geplatzt: Das Landgericht München I hat die 67-jährige „Frau Professor Dr.“ jetzt wegen Betruges in 22 Fällen und Missbrauchs von Titeln zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt.

Das Gericht unter dem Vorsitzenden Richter Frank Zimmer sah es nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung als erwiesen an, dass die Betrügerin mit ihren Geschichten eine vermögende Frau aus München ...

Lesezeit für diesen Artikel (697 Wörter): 3 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.