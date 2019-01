Pfarrer Bernd Westermann nimmt Abschied: Nach 37 Berufsjahren geht der katholische Priester, der unter anderem acht Jahre in der Pfarrei St. Peter Montabaur/Stelzenbachgemeinde tätig war, in den Ruhestand. Außer bei den regelmäßig stattfindenden Bibeltreffs in Holler wird er zukünftig aber weiterhin in der Kranken- und Einzelseelsorge tätig sein. Zudem wird er voraussichtlich bei personellen Engpässen auch bei Gottesdiensten aushelfen.

Für den erfahrenen Priester ist es jedes Mal ein prägender Moment, wenn bei Familienfeiern diese eine Geschichte erzählt wird: Westermann, Jahrgang 1956, war damals eines der wenigen Kinder, die im ...

Lesezeit für diesen Artikel (588 Wörter): 2 Minuten, 33 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.