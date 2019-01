Eine Baustelle in der Montabaurer Innenstadt wirft ihre Schatten voraus: Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte wird die Tiefgarage Altstadt II unter dem Rewe-Markt instand gesetzt. Den Auftrag zur Detailplanung der Betonsanierung hat der Stadtrat noch im alten Jahr an das Institut Renoplan vergeben. Um die Modernisierung der Lüftungsanlage wird sich das Ingenieurbüro Will kümmern. Die Sanierung des etwa 20 Jahre alten Parkhauses soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Die Kosten wurden vorab auf etwa 700.000 Euro geschätzt.

Autofahrer werden sich darauf einstellen müssen, dass das Parkplatzangebot in der Altstadt vorübergehend etwas knapper ausfallen wird. Die Tiefgarage in der Hospitalstraße hat 128 Stellplätze, von denen in der Bauphase ...

