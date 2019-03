Das Laufen hat ihr Leben geprägt, es zwei Jahrzehnte lang rund um die Uhr bestimmt. Getanzt habe sie hingegen meist nur auf Feiern oder nach ihren Wettkämpfen, etwa im Anschluss an eine Siegerehrung, sagt Sabrina Mockenhaupt. Doch das ändert sich jetzt.

So lernt das große TV-Publikum die neue „Mocki“ jetzt kennen: In der zwölften Staffel von „Let's Dance“ will die Langstreckenläuferin zeigen, dass sie auch fernab der Tartanbahn eine gute Figur ...