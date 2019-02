Mit Tempo, Witz und einer närrischen Portion Einfallsreichtum tobten die Akteure des Hundsänger Carnevalsvereins (HCV) auf und hinter der Bühne durch den Abend und bescherten ihrem Publikum vier unterhaltsame Stunden ohne Punkt und Komma. Bei der ersten Kappensitzung der Session in der Hundsänger Ollmerschhalle wurde viel über das Leben und die Politik philosophiert und ganz nebenbei auch viel getanzt und gelacht.

