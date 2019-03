Die Kindertagesstätte St. Elisabeth in Hundsangen wird von Grund auf saniert und bekommt einen neuen, größeren Anbau. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,4 Millionen Euro. Die müssen jedoch nicht von der Gemeinde Hundsangen allein getragen werden. An den Kosten sind sowohl die katholische Kirche als Trägerin der Kita als auch die Ortsgemeinde Obererbach beteiligt, die die Kita ebenfalls nutzt. Deshalb ist die Verteilung der Kosten für die Generalsanierung ein kompliziertes Konstrukt. Im Haushalt der Ortsgemeinde Hundsangen jedenfalls sind in den kommenden beiden Jahren 2020 und 2021 jeweils 660.000 Euro für die Kita veranschlagt, die über Investitionskredite finanziert werden müssen.

Seit vielen Jahren schon muss die fünfte Kita-Gruppe mit einem Provisorium vorliebnehmen. Überhaupt braucht das Gebäude eine Grundsanierung. Während der Anbau aus den 70er-Jahren bereits so abgewirtschaftet ist, dass er ...

Lesezeit für diesen Artikel (497 Wörter): 2 Minuten, 09 Sekunden

