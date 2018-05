Die Einführung von Parkgebühren rückt näher: Am Montabaurer ICE-Bahnhof laufen derzeit Bauarbeiten zur Installation einer Pkw-Kennzeichenerfassung. Künftig werden die Nummernschilder der Fahrzeuge, die den Parkplatz auf der Bahnhofnordseite ansteuern, automatisch gescannt. Wer den Parkplatz anschließend wieder verlässt, ohne die Parkgebühren zu bezahlen, erhält ein „Knöllchen“. Mit der Einführung von Parkgebühren will die Stadt Montabaur erreichen, dass in Zukunft genügend Stellflächen für Bahnpendler zur Verfügung stehen. Wer nachweislich Bahnkunde ist, wird eine Dauerkarte erwerben und dort günstiger parken können als andere Nutzer. Die Hoffnung der Kommunalpolitiker ist, dass die Gebührenordnung zum Beispiel Autofahrgemeinschaften von dem bislang kostenlosen Parkplatz verdrängen wird.

Wie hoch die Parkgebühren ganz konkret sein werden, steht zwar noch nicht fest. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Montabaur will sich aber noch im Mai mit der Frage befassen. ...

Lesezeit für diesen Artikel (481 Wörter): 2 Minuten, 05 Sekunden

