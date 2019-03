Seit 2016 werden in der Montabaurer Paehlerstraße regelmäßig Ausstellungen heimischer Künstler gezeigt. Nun brauchen diese voraussichtlich ein neues Zuhause. Der Eigentümer der Halle, Adolf Becker-Flügel, hat mit dem Eigentümer der Gaststätte Mauerwerk in der Kolpingstraße ein Tauschgeschäft vereinbart. Nach dessen Abschluss könnten der Gewölbekeller und die darüber liegenden Räumlichkeiten als gemeinsames Ensemble genutzt werden, erklärt Becker-Flügel. Die alten Bauwerke an der Stadtmauer sind als kulturelles Erbe bedeutsamer als die Halle in der Paehlerstraße, ergänzt er. Für die künftige Nutzung des ehemaligen Schlosskellers (heutiges Mauerwerk) gebe es bereits ein schlüssiges Konzept.

Für den Montabaurer Kunstverein und das Offene Atelier ist diese Entwicklung nichtsdestotrotz enttäuschend. Die Halle in der Paehlerstraße war erst vor vier Jahren mit viel ehrenamtlichem Engagement als Ausstellungsort hergerichtet ...

