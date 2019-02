Die Montabaurer Heinrich-Roth-Realschule plus erhält im kommenden Schuljahr eine deutlich größere Mensa. Voraussichtlich in den Sommerferien beginnen die Bauarbeiten an dem 1,65-Millionen-Euro-Projekt mit dem Teilabriss des bisherigen Gebäudes. Zum Schuljahr 2020/21 soll der neue Speisesaal für die circa 300 Ganztagsschüler fertig sein. Die Verbandsgemeinde Montabaur hat als Trägerin der Schule bereits grünes Licht für das Projekt gegeben. Die Planung und Ausführung übernimmt das Daubacher Architektenbüro Hartenstein. Aufseiten der VG-Verwaltung betreut Petra Pöritzsch-Jonas das Projekt.

Die aktuelle Mensa der Heinrich-Roth-Schule ist gerade einmal sechs Jahre in Betrieb. Sie ist mit nur 50 bis 60 Sitzplätzen inzwischen aber viel zu klein. Der Speisesaal war seinerzeit für ...

Lesezeit für diesen Artikel (527 Wörter): 2 Minuten, 17 Sekunden

