Die Zukunft des Familienunternehmens Goerg & Schneider ist mit dem Eintritt der vierten Generation in die Geschäftsführung gesichert. Nach 95 Jahren zieht die Firma bald von Siershahn nach Boden um.

