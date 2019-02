Die rheinland-pfälzische Landesregierung steht an der Seite der landesweit rund 1700 Beschäftigten der insolventen Katharina-Kasper-ViaSalus-Gesellschaft in Dernbach. Das hat Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Freitag bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden der Gesamtmitarbeitervertretung (GMAV), Markus Lütz, und weiteren Mitarbeitervertretern aus den ViaSalus-Standorten im Land deutlich gemacht. „Wir wollen helfen, wo wir können“, sagte die Ministerin. Oberste Prämissen seien dabei die Standortsicherung, die Versorgungssicherheit und der Arbeitsplatzerhalt. „Ich will, dass das Unternehmen wieder wirtschaftlich fit gemacht wird und die gute Arbeit der Fachkräfte in den Einrichtungen fortgeführt werden kann“, betonte Bätzing-Lichten-thäler. Die Ministerin kündigte alsbald Gespräche mit den Mitarbeitern der Kliniken in Dernbach und Zell an.

Bei dem Gespräch in Mainz seien die Sorgen und Ängste der Beschäftigten deutlich geworden. „Ich nehme die Anliegen der Beschäftigten sehr ernst“, so die Ministerin. Sie erwarte von der Unternehmensleitung ...

Lesezeit für diesen Artikel (391 Wörter): 1 Minute, 42 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.