Drängeln und dichtes Auffahren sind auf vielen Autobahnen trauriger Alltag. Doch nur selten schlägt ein Autofahrer derart über die Stränge, dass er deshalb vor Gericht landet. Ein 50-jähriger Handelsvertreter aus dem Kreis Mayen-Koblenz hat es im vergangenen Sommer jedoch offensichtlich übertrieben. Auf der A 48 vor dem Dernbacher Dreieck nötigte er einen anderen Autofahrer so penetrant, dass dieser Strafanzeige erstattete.

Vor dem Amtsgericht in Montabaur berichtete der 39-jährige Zeuge nun, was er am Morgen des 13. August erleben musste. Im belebten Berufsverkehr war der Pilot unterwegs zu seiner Arbeitsstelle am ...