Bei einem Haushaltsvolumen von elf Millionen Euro werden in Westerburg in diesem Jahr Maßnahmen für circa 2,3 Millionen Euro investiert. Fast 500.000 Euro sind für die Tilgung von Schulden vorgesehen, wobei keine zusätzlichen Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Für Stadtbürgermeister Ralf Seekatz, der nach eigener Aussage froh über diese Haushaltsentwicklung ist, stellt dies „eine positive Bilanz dar, die sich sehen lassen kann“. Das Haushaltswerk konnte bei der jüngsten Zusammenkunft im Westerburger Ratssaal einstimmig auf den Weg gegeben werden.

Und was sind die wichtigsten Maßnahmen in Westerburg in diesem Jahr? Da ist beispielsweise der Grunderwerb für einen zusätzlichen Parkplatz an der Berufsbildenden Schule, der mit 115.000 Euro zu Buche ...