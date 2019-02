Besser hätte es nicht sein können: Bei strahlendem Wintersonnenwetter zogen die ersten närrischen Lindwürmer am Samstag durch Niedererbach und Horressen und am Sonntag durch Holler. Wobei „Lindwurm“ ein dehnbarer Begriff ist: vom Würmchen (Horressen) über einen akzeptablen Wurm (Niedererbach) bis zur Riesenschlange (Holler). Zu diesem Karnevalszug, der schon immer eine Woche vor dem Fastnachtswochenende startet, waren Tausende von Zuschauern gekommen, die sich über fantasievolle Motivwagen, farbenprächtige Fußgruppen und stimmungsvolle Musikgruppen freuten. Und die Kinder ernteten massenweise Kamelle und andere Süßigkeiten. Nur den einen oder anderen Jugendlichen schien der närrische Umzug nicht zu interessieren: Sie „erfreuten“ sich – oft weitab vom närrischen Geschehen – ihrer Schnapsflaschen. In Niedererbach wurde der Umzug von einem kleinen Unfall überschattet: Als die Frauen vom sportlichen Trimm-Treff in ihren Trauben-Kostümen aus Luftballons auf der Straße tanzten, prallte eine der Damen durch die Ballons so von ihrer Partnerin ab, dass sie zu Boden stürzte und sich das Handgelenk brach. Dadurch endete ihr persönlicher Karnevalszug erst im Rettungswagen und dann im Krankenhaus. Die Verletzte war aber tapfer und sorgte sich vor allem darum, dass ihr Unfall nicht den anderen den Spaß verderben möge.

Von unserem Redaktionsleiter Markus Müller

