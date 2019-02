Der Wald an der B 255 zwischen Boden und Heiligenroth, an dessen Stelle die Firma Bellersheim einen Autohof bauen will, darf gerodet werden. Das hat das Forstamt Neuhäusel vor einer Woche genehmigt. Nachdem am gestrigen Mittwoch bereits erste Bäume gefallen sind, ordnete die Forstbehörde allerdings einen sofortigen Stopp der Arbeiten an, weil die Naturschutzinitiative aus Quirnbach zwischenzeitlich per Fachanwalt Widerspruch gegen die Genehmigung eingelegt hat. Damit muss die Rodung nun ausgesetzt werden, bis die Obere Forstbehörde den Widerspruch geprüft und darüber entschieden hat.

Gegen die Rodungsgenehmigung liefen einige Bürger und die Naturschutzinitiative Sturm: Sie wollen mit einer Mahnwache am Freitag um 15 Uhr und dem Widerspruch irgendwie noch verhindern, dass der Wald gefällt ...

Lesezeit für diesen Artikel (514 Wörter): 2 Minuten, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.