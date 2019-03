Gleich zweimal brechen unbekannte Täter am Samstag, 19. Januar, im Schutz der Dunkelheit in den Abendstunden in Heiligenroth ein. Beide Male sind Einfamilienhäuser in der Breslauer Straße das Ziel der Einbrecher. Bargeld und Schmuck lassen die Langfinger dabei mitgehen, ehe sie unerkannt entkommen – vorerst. Denn wenige Tage später tauchen sie im Sozialen Netzwerk Facebook auf – als privater Fahndungsaufruf einer geschädigten Familie. Doch sind solche Aufrufe überhaupt rechtlich zulässig? Und wie stehen die Ermittlungsbehörden zu dem Thema? Wir haben nachgefragt.

Die beiden Aufnahmen, die im Sozialen Netzwerk auftauchen, zeigen einen weihnachtlich dekorierten Eingangsflur in einem der ausgeraubten Einfamilienhäuser in Heiligenroth. Auch auf den Bildern zu sehen: zwei Männer, die sich ...

Lesezeit für diesen Artikel (486 Wörter): 2 Minuten, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.