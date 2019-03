Die Ortsgemeinde Breitenau ist seit geraumer Zeit im Besitz eines „Dukatenschatzes“, den Manfred Klöckner aus Isenburg (Kreis Neuwied) Anfang Februar 2018 im Wald bei Breitenau gefunden hat. Die zehn originalen Golddukaten hat die Gemeinde Breitenau als Dauerleihgabe dem Landesmuseum zur Verfügung gestellt.

Dort sind sie in der Dauerausstellung „Geborgene Schätze“ im Haus der Archäologie auf der Festung Ehrenbreitstein zu sehen. Eine Kopie dieser Kleinode wird in geraumer Zeit auch in Breitenau zu ...