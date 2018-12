Wer durch die historische Altstadt von Montabaur schlendert und die mittelalterlichen Fachwerkfassaden am Vorderen Rebstock betrachtet, dürfte kaum ahnen, dass sich im Erdgeschoss eines Gebäudes neuerdings ein hochmoderner Arbeits- und Tagungsraum befindet. Unter dem Namen VR20 InnoLab hat die Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) dort in den vergangenen fünf Monaten die Voraussetzungen für eine neue Lern- und Arbeitswelt geschaffen – und diese umfasst weit mehr als Beamer, Laptop und Drucker. Herzstück ist eine große digitale Arbeitsfläche mit Touchscreen, die Fachleute unter dem Namen Nureva Wall kennen. Sie ermöglicht innovatives Arbeiten in einer Welt, in der das Smartphone Stifte und Zettel ersetzt hat.

Bei der Eröffnung des InnoLabs gibt es eine kleine Demonstration: Die Besucher werden aufgefordert, Begriffe zu sammeln, die sie mit dem Wort Innovation verbinden. Früher wären hierfür farbige Zettel ausgegeben ...

Lesezeit für diesen Artikel (435 Wörter): 1 Minute, 53 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.